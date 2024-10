Trump, l’annuncio choc contro i migranti: “Pena di morte per gli illegali” (Di sabato 12 ottobre 2024) Deportazione degli immigrati e Pena di morte per gli ‘illegali’, sono questi i due temi scioccanti trattati tra Trump nel suo discorso Sono dichiarazioni choc quelle rilasciate da Donald Trump ad Aurora, città statunitense situata nel Colorado. In una delle sue tappe della campagna elettorale, il Trump ha parlato di deportazioni di massa dei migranti che occupano quelle zone. ‘Operazione Aurora‘ l’ha rinomiata, facendo riferimento al nome della città di partenza. Una promessa fatta ai cittadini nel caso di vittoria delle presidenziali americane. Una decisione estrema resa possibile dall’invocazione dell’Alien Enemies Act del 1798. Si tratta di una legge che dà pieni poteri al presidente degli Stati Uniti d’America davanti al tema immigrazione. In particolar modo, questa gli consente di poter decretare la detenzione e deportazione dei non cittadini. Cityrumors.it - Trump, l’annuncio choc contro i migranti: “Pena di morte per gli illegali” Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Deportazione degli immigrati ediper gli ‘’, sono questi i due temi scioccanti trattati tranel suo discorso Sono dichiarazioniquelle rilasciate da Donaldad Aurora, città statunitense situata nel Colorado. In una delle sue tappe della campagna elettorale, ilha parlato di deportazioni di massa deiche occupano quelle zone. ‘Operazione Aurora‘ l’ha rinomiata, facendo riferimento al nome della città di partenza. Una promessa fatta ai cittadini nel caso di vittoria delle presidenziali americane. Una decisione estrema resa possibile dall’invocazione dell’Alien Enemies Act del 1798. Si tratta di una legge che dà pieni poteri al presidente degli Stati Uniti d’America davanti al tema immigrazione. In particolar modo, questa gli consente di poter decretare la detenzione e deportazione dei non cittadini.

