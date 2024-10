Tragedia nel casertano, 18enne investito e ucciso da treno: forse suicidio (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia alla stazione ferroviaria Sessa Aurunca-Roccamonfina, nel casertano, dove un 18enne è stato investito e ucciso da un treno regionale. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30; sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Ferroviaria di Villa Literno. Dai primi accertamenti pare si sia trattato di suicidio. Il 18enne risiedeva a Sessa Aurunca, nella frazione di Piedimonte di Sessa. Immagine di repertorio L'articolo Tragedia nel casertano, 18enne investito e ucciso da treno: forse suicidio proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Tragedia nel casertano, 18enne investito e ucciso da treno: forse suicidio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoalla stazione ferroviaria Sessa Aurunca-Roccamonfina, nel, dove unè statoda unregionale. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22.30; sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Polizia Ferroviaria di Villa Literno. Dai primi accertamenti pare si sia trattato di. Ilrisiedeva a Sessa Aurunca, nella frazione di Piedimonte di Sessa. Immagine di repertorio L'articoloneldaproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragedia nel casertano: Giuseppe muore travolto da un treno, aveva solo 18 anni - Un ragazzo molto giovane – come riporta Edizione Caserta – è stato travolto dal convoglio ed ha perso la vita. Si tratta del 18enne Giuseppe Bosso, figlio di un medico del locale ospedale San Rocco. (ilmeridianonews.it)

Giovanissimo travolto e ucciso da un treno in corsa - SESSA AURUNCA – Tragedia, ieri sera, nei pressi della stazione di Sessa Aurunca. Giuseppe Bosso, giovane del posto appena 18enne, per cause ancora in corso di accertamento è stato travolto e ucciso da ... (casertace.net)

Rapine ai danni di coetanei: arrestati tre giovanissimi nel casertano, uno nipote di un boss - Belforte jr ha sfruttato il suo cognome per intimorire le vittime, anche solo pronunciando le parole "sai chi sono io" ... (ilmeridianonews.it)