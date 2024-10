“Ti sei rifatto, vero?”. Pomeriggio Cinque, caos in studio: l’ospite sgamato sul ritocchino si offende, saluta Myrta Merlino ed esce (Di sabato 12 ottobre 2024) Momenti di caos hanno caratterizzato l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il noto talk show pomeridiano condotto da Myrta Merlino. Il clima nello studio, generalmente vivace ma sotto controllo, è precipitato all’improvviso a causa di una schermaglia inaspettata, causando una situazione che è sfuggita rapidamente di mano. L’atmosfera si è fatta tesa e, di fronte a quella che ha ritenuto un’offesa personale, uno dei protagonisti ha deciso di alzarsi e abbandonare lo studio televisivo, lasciando di sasso pubblico e conduttrice. “Me ne vado”, ha dichiarato con tono deciso l’ospite in questione, uscendo di scena con passo rapido e visibilmente contrariato. Un gelo palpabile è calato nello studio, dove, fino a quel momento, si stava discutendo di tematiche di attualità con il consueto mix di opinioni e dibattiti vivaci. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Momenti dihanno caratterizzato l’ultima puntata di, il noto talk show pomeridiano condotto da. Il clima nello, generalmente vivace ma sotto controllo, è precipitato all’improvviso a causa di una schermaglia inaspettata, causando una situazione che è sfuggita rapidamente di mano. L’atmosfera si è fatta tesa e, di fronte a quella che ha ritenuto un’offesa personale, uno dei protagonisti ha deciso di alzarsi e abbandonare lotelevisivo, lasciando di sasso pubblico e conduttrice. “Me ne vado”, ha dichiarato con tono decisoin questione, uscendo di scena con passo rapido e visibilmente contrariato. Un gelo palpabile è calato nello, dove, fino a quel momento, si stava discutendo di tematiche di attualità con il consueto mix di opinioni e dibattiti vivaci.

