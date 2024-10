Taranto, incendio capannone: anche il Canadair per lo spegnimento Intervento in corso anche nel pomeriggio (Di sabato 12 ottobre 2024) Tweet dei vigili del fuoco: Taranto, incendio capannone lungo la SS106: prosegue Intervento dei #vigilidelfuoco. Sull’area operano numerose squadre, autobotti di grande capacità idrica e 1 #Canadair che sta effettuando lanci d’acqua sulla zona delle operazioni L'articolo Taranto, incendio capannone: anche il Canadair per lo spegnimento <small class="subtitle">Intervento in corso anche nel pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Taranto, incendio capannone: anche il Canadair per lo spegnimento Intervento in corso anche nel pomeriggio Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tweet dei vigili del fuoco:lungo la SS106: proseguedei #vigilidelfuoco. Sull’area operano numerose squadre, autobotti di grande capacità idrica e 1 #che sta effettuando lanci d’acqua sulla zona delle operazioni L'articoloilper lo innel proviene da Noi Notizie..

Incendio in un grande capannone a Taranto : due operai feriti - impatto ambiente contenuto - E’ il primo bilancio dell’incendio che questa mattina. . Due operai lievemente coinvolti nell’incendio (uno ha riportato leggere ustioni, probabilmente mentre tentava di spegnere le fiamme, l’altro, invece, ha accusato uno stato d’intossicazione dovuta all’inalazione dei fumi ) e impatto ambientale contenuto, benchè abbia preso fuoco un ingente quantitativo di materiali plastici e cartoni. (Gazzettadelsud.it)

Taranto - incendio : giornata campale - “tenere chiuse porte e finestre” Distrutto un capannone di materiale natalizio - Siamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali e vi terremo aggiornati su qualsiasi novità. Vi informiamo che, a causa di un incendio di materiale natalizio nella zona di Bellavista, è stato rilevato un pennacchio di fumi che attualmente è localizzato nella zona di San Vito. . La sicurezza e salute della comunità sono le nostre priorità. (Noinotizie.it)

Nube nera su Taranto - vasto incendio in un capannone. Allerta del Comune : “Chiudete porte e finestre” - Un vasto incendio è scoppiato nella zona industriale in mattinata: in fiamme un capannone di un'azienda della logistica. La città è avvolta dal fumo, si teme la nube tossica: sul posto l'Arpa per scongiurare rischi per i residenti. (Bari.repubblica.it)