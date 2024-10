“Sono una mamma e mi sono stufata di pensare alla cena e di cucinarla. Basta, aboliamo il pasto serale”: il video su TikTok diventa virale (Di sabato 12 ottobre 2024) Moltissime persone saranno d’accordo, altre meno: prepare la cena la sera, dopo una lunga giornata, può essere faticoso e noioso. Ma una mamma australiana ha proposto su TikTok una soluzione abBastanza radicale, ovvero quella di abolire definitivamente il pasto serale. Emma Kenney, fondatrice del marchio per bambini Angus the Label, ha pubblicato un filmato sul social e ha trovato molti utenti d’accordo con lei. “sono sicura che nessuno di voi voglia davvero cenare. Io non ho alcuna voglia di sedermi a tavola la sera. Non voglio cucinare e men che meno voglio pensare a cosa preparare o pianificare le cene della settimana”. Insomma, una decisione drastica presa ricordando quando, da single, poteva ordinare la cena e magari mangiarla comodamente sul divano. Ilfattoquotidiano.it - “Sono una mamma e mi sono stufata di pensare alla cena e di cucinarla. Basta, aboliamo il pasto serale”: il video su TikTok diventa virale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Moltissime persone saranno d’accordo, altre meno: prepare lala sera, dopo una lunga giornata, può essere faticoso e noioso. Ma unaaustraliana ha proposto suuna soluzione abnza radicale, ovvero quella di abolire definitivamente il. Emma Kenney, fondatrice del marchio per bambini Angus the Label, ha pubblicato un filmato sul social e ha trovato molti utenti d’accordo con lei. “sicura che nessuno di voi voglia davverore. Io non ho alcuna voglia di sedermi a tavola la sera. Non voglio cucinare e men che meno voglioa cosa preparare o pianificare le cene della settimana”. Insomma, una decisione drastica presa ricordando quando, da single, poteva ordinare lae magari mangiarla comodamente sul divano.

