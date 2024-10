Sondaggio:Harris-Trump 1-1 in due Stati (Di sabato 12 ottobre 2024) 17.56 Continua senza sosta la campagna elettorale di Kamala Harris e Donald Trump per cercare di assicurarsi la vittoria alle presidenziali del 5 novembre. Secondo l'ultimo Sondaggio del New York Times/Philadelphia Inquirer/Siena College, la candidata democratica ha un lieve vantaggio in Pennsylvania,uno degli Stati in bilico più importanti per vincere: 50% Harris e 47% Trump. Il tycoon è invece ancora avanti in Arizona (anche questo tra gli Stati incerti): 51% per il candidato repubblicano e 46% per Harris. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 17.56 Continua senza sosta la campagna elettorale di Kamalae Donaldper cercare di assicurarsi la vittoria alle presidenziali del 5 novembre. Secondo l'ultimodel New York Times/Philadelphia Inquirer/Siena College, la candidata democratica ha un lieve vantaggio in Pennsylvania,uno degliin bilico più importanti per vincere: 50%e 47%. Il tycoon è invece ancora avanti in Arizona (anche questo tra gliincerti): 51% per il candidato repubblicano e 46% per

