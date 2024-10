Ilrestodelcarlino.it - Sant’Andrea e San Gaudenzo, le feste animano strade e piazze

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Fin dal pomeriggio di oggi partono iggiamenti al borgoper la XII edizione della festa che cade per San. Oggi e domani ledel borgo si animeranno con eventi per tutta la famiglia, spettacoli dal vivo, mercatino, incontri culturali, gastronomia, iniziative per bambini, senza dimenticare la solidarietà. Curata dalle Acli provinciali e dalla parrocchia di San. Gli spettacoli dal vivo si svolgono sui palchi di piazza Mazzini e di via Melozzo da Forlì, a cui si aggiungono le esibizioni degli artisti di strada e le performance itineranti. Ogni sera un concerto con Filippo Malatesta, Nashville & Backbones, i Moka Club, Il Diavolo & l’Acqua Santa. Mostre e piccoli eventi saranno ospitati nei cortili privati di via Saffi.