Rinnovo Meret, aperti i colloqui: stabilito il prossimo incontro, la situazione (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche il Rinnovo di Alex Meret è in cima all’agenda di Giovanni Manna: il direttore sportivo del Napoli e l’entourage del giocatore sono pronti ad incontrarsi. Attualmente infortunato, Alex Meret resta al centro del progetto Napoli. Il portiere azzurro, dopo aver vissuto mesi al centro del chiacchiericcio mediatico, è rimasto all’ombra del Vesuvio con la grande fiducia di Antonio Conte. L’allenatore lo ritiene assolutamente affidabile, e per questo il club e l’entourage del giocatore hanno di fatto aperto i colloqui in maniera decisa per arrivare al Rinnovo di contratto. Non ci sono dubbi sul fatto che le parti vogliano venirsi incontro, nella speranza di riuscire a mettere in piedi una trattativa che possa portare vantaggi per entrambi. Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, aperti i colloqui: stabilito il prossimo incontro, la situazione Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Anche ildi Alexè in cima all’agenda di Giovanni Manna: il direttore sportivo del Napoli e l’entourage del giocatore sono pronti ad incontrarsi. Attualmente infortunato, Alexresta al centro del progetto Napoli. Il portiere azzurro, dopo aver vissuto mesi al centro del chiacchiericcio mediatico, è rimasto all’ombra del Vesuvio con la grande fiducia di Antonio Conte. L’allenatore lo ritiene assolutamente affidabile, e per questo il club e l’entourage del giocatore hanno di fatto aperto iin maniera decisa per arrivare aldi contratto. Non ci sono dubbi sul fatto che le parti vogliano venirsi, nella speranza di riuscire a mettere in piedi una trattativa che possa portare vantaggi per entrambi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meret - slitta il rientro dopo l’infortunio! E il rinnovo con il Napoli non si sblocca - In un avvio di stagione fatto di tante buone notizie, in casa Napoli c`è anche qualcosa che è andato storto. Come l`infortunio di Alex Meret,... (Calciomercato.com)

Napoli - Meret verso il rinnovo ma si guarda al futuro : spunta l’idea Vicario - . Antonio Conte e il suo staff sono soddisfatti delle prestazioni di Alex Meret, tanto che si parla di un possibile prolungamento del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. it. Il Napoli sembra avere le idee chiare per il ruolo di portiere. lia Caprile, quando chiamato in causa, ha dimostrato. (Dailynews24.it)

Meret - tra rinnovo e addio a parametro zero : cosa sta succedendo con l’agente - Ecco perché l’intenzione è quella di incontrare l’agente Federico Pastorello dopo la sosta. Fatta eccezione per la gara d’esordio con il Verona (dove non ha avuto comunque alcuna colpa sui 3 gol subiti), già dalla sfida con il Modena in Coppa Italia aveva mostrato a tutti che questo poteva essere il suo anno. (Spazionapoli.it)