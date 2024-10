Renzi: “Tajani indecente, con crisi in Libano va alla fiera del tartufo” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Credo che avere un ministro degli Esteri che nell’anniversario di Israele va alla sagra dell’uva di Marino e che ieri, con la crisi dell’Unifil in Libano e con il ministro della Difesa che convoca l’ambasciatore, va a Chierasco in provincia di Cuneo a riunire il coordinamento di Forza Italia e oggi inaugura la fiera del tartufo, io trovo che Antonio Tajani sia moralmente indifendibile e politicamente incapace oltre che istituzionalmente indecente“. Così il segretario di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo alla scuola di formazione politica del suo partito a Gaeta, come si vede in un video postato dallo stesso Renzi su X. Lapresse.it - Renzi: “Tajani indecente, con crisi in Libano va alla fiera del tartufo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Credo che avere un ministro degli Esteri che nell’anniversario di Israele vasagra dell’uva di Marino e che ieri, con ladell’Unifil ine con il ministro della Difesa che convoca l’ambasciatore, va a Chierasco in provincia di Cuneo a riunire il coordinamento di Forza Italia e oggi inaugura ladel, io trovo che Antoniosia moralmente indifendibile e politicamente incapace oltre che istituzionalmente“. Così il segretario di Italia Viva, Matteo, intervenendoscuola di formazione politica del suo partito a Gaeta, come si vede in un video postato dallo stessosu X.

