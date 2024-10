Ilrestodelcarlino.it - Protezione civile, weekend di iniziative

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Anche il Gruppo dei volontari di Castrocaro Terme e Terra del Sole parteciperà al tradizionale appuntamento con ‘Io non rischio’, campagna nazionale per le buone pratiche di, in programma oggi e domani in centinaia di piazze italiane. Un’iniziativa volta a far conoscere ai cittadini i comportamenti da adottare per ridurre i rischi in caso di terremoto, maremoto e alluvione. A tal fine domani a Castrocaro dalle 8.30 alle 12.30 sarà allestito un punto informativo all’ingresso del mercato contadino, in seno al parcheggio Poggiolini. La campagna sarà attiva anche sulla pagina Facebook del Gruppo Comunale di, in cui saranno pubblicati video con l’hashtag #iononrischio2024: una vera e proprio piazza digitale che ospiterà gli interventi di esperti in materia.