Promozione L’Appignanese proprio non va | il Sant’Orso vince 0-2

(Di sabato 12 ottobre 2024) Altro pomeriggio storto per i ragazzi di Cantatore. L’errore di Piergiacomi al 24’ del primo tempo mette Luchetti da solo a porta vuota per il gol dello 0-1. Poi nel secondo tempo la prodezza di Muratori candida a pieno verso la vittoria la formazione pesarese Appignano, 12 ottobre 2024 – Ilcompleta il trittico di vittorie consecutive ad Appignano. Completamente controbilanciato l’avvio in difetto dei pesaresi, che nelle prime tre uscite stagionali contro Marina, Jesina e Fermignanese avevano collezionato altrettante sconfitte. A pagar caro prezzo della riconfermata voglia di rivalsa, questa volta è toccato al. Ora ultima in classifica a seguito del pomeriggio in deficit del “Comunale”. PRIMO TEMPO Al 2’, sul lancio illuminante di Giampaoletti, Ribichini riceve prima di slalomeggiare perfettamente in preparazione del destro.