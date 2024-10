Pontedera-Torres 2-3, i granata vedono rosso (Di sabato 12 ottobre 2024) Pontedera, 12 ottobre 2024 – Terza sconfitta consecutiva per il Pontedera, sulla cui panchina ha debuttato Leonardo Menichini. I granata sono stati superati 3-2 al Mannucci al termine di una gara nella quale per due volte erano riusciti a portarsi in vantaggio, prima con Ianesi e poi con un rigore di Corona, ma fortemente condizionata al rosso diretto a Martinelli dopo 37'. Così la Torres ne ha approfittato per ribaltare il risultato con un gol di Mastinu e la doppietta di Diakite. Pontedera-Torres 2-3 Pontedera (3-4-2-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli; Perretta, Pietra, Sala, Ambrosini (35’ st Maggini); Ragatzu (40’ pt Espeche), Ianesi; Corona (35’ st Gagliardi). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maiello, Innocenti. All. Sport.quotidiano.net - Pontedera-Torres 2-3, i granata vedono rosso Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Terza sconfitta consecutiva per il, sulla cui panchina ha debuttato Leonardo Menichini. Isono stati superati 3-2 al Mannucci al termine di una gara nella quale per due volte erano riusciti a portarsi in vantaggio, prima con Ianesi e poi con un rigore di Corona, ma fortemente condizionata aldiretto a Martinelli dopo 37'. Così lane ha approfittato per ribaltare il risultato con un gol di Mastinu e la doppietta di Diakite.2-3(3-4-2-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli; Perretta, Pietra, Sala, Ambrosini (35’ st Maggini); Ragatzu (40’ pt Espeche), Ianesi; Corona (35’ st Gagliardi). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maiello, Innocenti. All.

