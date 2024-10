Poldi Pezzoli Milano, al via restauro dal vivo del ‘Ritratto di giovane donna’ (Di sabato 12 ottobre 2024) Un’opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l’intervento dei restauratori, comprendere l’importanza della diagnostica per immagini applicata alle opere d’arte e il valore della ricerca ai fini della conoscenza e della cura del nostro patrimonio artistico Ha preso il via al Museo Poldi Pezzoli di Milano il primo intervento Sbircialanotizia.it - Poldi Pezzoli Milano, al via restauro dal vivo del ‘Ritratto di giovane donna’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un’opportunità unica per tutti i visitatori di seguire da vicino e 'in diretta' l’intervento dei restauratori, comprendere l’importanza della diagnostica per immagini applicata alle opere d’arte e il valore della ricerca ai fini della conoscenza e della cura del nostro patrimonio artistico Ha preso il via al Museodiil primo intervento

Poldi Pezzoli Milano - al via restauro dal vivo del 'Ritratto di giovane donna' - Ci è dunque sembrato naturale diventare partner scientifico del primo restauro dal vivo al Museo Poldi Pezzoli di Milano. Queste tecnologie fisiche e chimiche possono svelare, ad esempio, la descrizione della composizione materica dei pigmenti della pittura e dello strato di preparazione, l'esistenza o meno di disegno preparatorio, l'estrazione di caratteristiche della tecnica e dello stile degli ... (Liberoquotidiano.it)