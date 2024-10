Sport.quotidiano.net - Pogacar e il trionfo al Giro di Lombardia: "Vittoria speciale. La squadra ha lavorato benissimo”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Como, 12 ottobre 2024 – Fausto Coppi il suo poker di fila lo aveva firmato tra il 1946 e il 1949: Tadejlo mette a referto tra il 2021 e il 2024, ma per ora il Campionissimo è ancora avanti nel conteggio grazie alla cinquina calata nel 1954, come mai riuscito a nessuno. Lo sloveno prende appunti e dà appuntamento al futuro per la caccia a quest'ennesimo primato, godendosi intanto la chiusura nel migliore dei modi di una stagione straordinaria vincendo ildi2024. La modalità è ormai la solita, da definire 'alla': scatto a 48,5 km dal traguardo esu Remco Evenepoel e Giulio Ciccone, i primi degli 'umani' arrivati comunque a distanze siderali (rispettivamente 3'16'' e 4'31'').