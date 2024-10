Patentino nautico, dalle regole agli obblighi cambia tutto: le novità (Di sabato 12 ottobre 2024) L'obiettivo è quello di avvicinare anche i giovani alla nautica e di superare le 70mila patenti rilasciate nel 2022 Ilgiornale.it - Patentino nautico, dalle regole agli obblighi cambia tutto: le novità Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'obiettivo è quello di avvicinare anche i giovani alla nautica e di superare le 70mila patenti rilasciate nel 2022

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adesso, a 16 anni. si può prendere la Patente nautica - Viterbo,12.10.24 Il recente Salone nautico di Genova ha regalato l’immagine di un settore vitale, più che mai sostenuto da capacità d’innovazione e di capacità di affrontare le sfide del mercato con p ... (viterbopost.it)

Natanti, patentino per i 16enni ma solo di giorno ed entro 6 miglia dalla costa - Uno strumento efficace per avvicinare le nuove generazioni al mondo della navigazione. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del regolamento di attuazione, il Codice della nautica diventa ... (ilsole24ore.com)

Nuovo patentino nautico (anche per sedicenni), come ottenerlo: modalità e vantaggi - Fortemente voluto da Confindustria Nautica, il “patentino” permetterà a 16 anni di età la navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri e, dai 18 anni, con imbarcazioni fin ... (corriere.it)