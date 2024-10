Niccolò Pisilli dalla Roma alla Nazionale in pochissimo tempo. Come Totti, meglio di Totti: la coincidenza e la differenza con Francesco (Di sabato 12 ottobre 2024) Incredibile coincidenza che accomuna il giovane prospetto della Roma Nicolò Pisilli e la leggenda giallorossa «Ci sono date che restano per sempre e poi coincidenze clamorose. Due giorni fa (il 10 ottobre) Niccolò Pisilli ha esordito con la maglia dell’Italia dei grandi contro il Belgio. Esattamente 24 anni prima era successo a Francesco Totti di Calcionews24.com - Niccolò Pisilli dalla Roma alla Nazionale in pochissimo tempo. Come Totti, meglio di Totti: la coincidenza e la differenza con Francesco Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Incredibileche accomuna il giovane prospetto dellaNicolòe la leggenda giallorossa «Ci sono date che restano per sempre e poi coincidenze clamorose. Due giorni fa (il 10 ottobre)ha esordito con la maglia dell’Italia dei grandi contro il Belgio. Esattamente 24 anni prima era successo adi

