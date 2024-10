Napoli – McTominay: Che maratoneta! 12km di media a partita, è 1° in Serie A. (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Corriere dello Sport ha titolato nelle sue pagine interne “McTominay corre come Forrest Gump”, in riferimento al centrocampista scozzese e alle sue impressionanti prestazioni fisiche, paragonandolo al personaggio cinematografico interpretato da Tom Hanks. Questo confronto sottolinea non solo le sue doti tecniche, ma soprattutto le sue straordinarie capacità atletiche, evidenziate anche grazie ai dati relativi ai chilometri percorsi durante le partite. La resistenza fisica di McTominay Dopo il suo passaggio dal Manchester United, McTominay ha dimostrato di possedere una resistenza eccezionale, con un’energia che sembra inesauribile. L’introduzione della registrazione dei chilometri percorsi in campo ha permesso di mettere in luce la sua capacità di coprire grandi distanze durante le partite, rivelando un lato della sua prestazione spesso trascurato. Terzotemponapoli.com - Napoli – McTominay: Che maratoneta! 12km di media a partita, è 1° in Serie A. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Corriere dello Sport ha titolato nelle sue pagine interne “corre come Forrest Gump”, in riferimento al centrocampista scozzese e alle sue impressionanti prestazioni fisiche, paragonandolo al personaggio cinematografico interpretato da Tom Hanks. Questo confronto sottolinea non solo le sue doti tecniche, ma soprattutto le sue straordinarie capacità atletiche, evidenziate anche grazie ai dati relativi ai chilometri percorsi durante le partite. La resistenza fisica diDopo il suo passaggio dal Manchester United,ha dimostrato di possedere una resistenza eccezionale, con un’energia che sembra inesauribile. L’introduzione della registrazione dei chilometri percorsi in campo ha permesso di mettere in luce la sua capacità di coprire grandi distanze durante le partite, rivelando un lato della sua prestazione spesso trascurato.

