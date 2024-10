Muore a soli 44 anni durante il trasporto in ospedale, tragedia improvvisa (Di sabato 12 ottobre 2024) Teramo - Marco Di Febbo, colpito da un infarto, aveva già accusato malesseri la sera prima. Lascia un grande vuoto tra familiari e amici. Un destino tragico ha colpito Marco Di Febbo, 44 anni, morto improvvisamente a causa di un infarto durante il trasporto d’urgenza all’ospedale "Mazzini" di Teramo. La sera precedente, l'uomo aveva già avvertito dei crampi e un senso di malessere, ma il mattino successivo, la situazione è precipitata. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari e la corsa in ambulanza, Marco non è riuscito a raggiungere l’ospedale in tempo. Di Febbo era molto conosciuto nella sua comunità: da anni lavorava presso l'azienda di pompe funebri Pianacce, un’attività che gli aveva permesso di instaurare legami profondi con molte persone della zona. Abruzzo24ore.tv - Muore a soli 44 anni durante il trasporto in ospedale, tragedia improvvisa Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di sabato 12 ottobre 2024) Teramo - Marco Di Febbo, colpito da un infarto, aveva già accusato malesseri la sera prima. Lascia un grande vuoto tra familiari e amici. Un destino tragico ha colpito Marco Di Febbo, 44, mortomente a causa di un infartoild’urgenza all’"Mazzini" di Teramo. La sera precedente, l'uomo aveva già avvertito dei crampi e un senso di malessere, ma il mattino successivo, la situazione è precipitata. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari e la corsa in ambulanza, Marco non è riuscito a raggiungere l’in tempo. Di Febbo era molto conosciuto nella sua comunità: dalavorava presso l'azienda di pompe funebri Pianacce, un’attività che gli aveva permesso di instaurare legami profondi con molte persone della zona.

