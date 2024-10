Tvzap.it - Muore a soli 13 per un banale errore dei medici: quali erano i sintomi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un'adolescente di 13 anni, è morta dopo essere stata ricoverata d'urgenza all'ospedale in seguito ad alcuni dolori alle costole e asimili all'influenza. Dopo essere stata ricoverata nel reparto pediatrico è stata trasferita in terapia intensiva, dove è stata intubata, purtroppo però, per lei era già troppo tardi. Inon hanno capito in tempo cosa avesse. 13 per undeiChloe Longster, di Market Harborough nel Leicestershire, è morta nel novembre 2022, un giorno dopo essere stata ricoverata al Kettering General Hospital nel Northamptonshire.