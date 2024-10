Quotidiano.net - Multinazionali e abusi fiscali, l’Italia al 29 posto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – L’universo delleè, alcune volte, segnato anche dalla presenza diche vengono compiuti dalle realtà economiche per trarre dei vantaggi. L’organizzazione Tax Justice Network ha di recente pubblicato il suo Corporate Tax Haven Index, evidenziando quale sia il ruolo esercitato da diversi Paesi del mondo (70 quelli oggetto di analisi) nel facilitare l’evasione fiscale globale. In vetta alla classifica redatta troviamo la Svizzera, seguita dall’Olanda e da Jersey, dall’Irlanda e dal Lussemburgo. In graduatoria c’è anche, alla posizione numero 29 per l’esattezza.