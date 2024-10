Milano: omicidio Rozzano, aggressione per rubare cuffiette (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ott. (LaPresse) – Il 19enne ha aggredito e ucciso Manuel Mastrapasqua, nella notte dell’11 ottobre, per rubare un paio di cuffiette di poco valore. Lapresse.it - Milano: omicidio Rozzano, aggressione per rubare cuffiette Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ott. (LaPresse) – Il 19enne ha aggredito e ucciso Manuel Mastrapasqua, nella notte dell’11 ottobre, perun paio didi poco valore.

