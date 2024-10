Masters 1000 Shanghai, Djokovic: “Torneo stressante, difficile disputare questo tipo di partite” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Dura disputare questo tipo di partita nel finale di un Torneo stressante, fisicamente mi sono sentito meno bene rispetto a ieri, Fritz si qualificherà per le Finals e gioca un tennis propositivo. È stato un grande test con il suo servizio“. Sono queste le parole di Novak Djokovic, numero 4 al mondo, dopo la conquista della finale del Masters 1000 di Shanghai, ottenuta con la vittoria contro lo statunitense Taylor Fritz. Il serbo è a caccia del centesimo titolo Atp: “Bello che accada qui a Shanghai dove mancavo da tempo, spero di trovare le giuste energie“. Masters 1000 Shanghai, Djokovic: “Torneo stressante, difficile disputare questo tipo di partite” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Duradi partita nel finale di un, fisicamente mi sono sentito meno bene rispetto a ieri, Fritz si qualificherà per le Finals e gioca un tennis propositivo. È stato un grande test con il suo servizio“. Sono queste le parole di Novak, numero 4 al mondo, dopo la conquista della finale deldi, ottenuta con la vittoria contro lo statunitense Taylor Fritz. Il serbo è a caccia del centesimo titolo Atp: “Bello che accada qui adove mancavo da tempo, spero di trovare le giuste energie“.: “di” SportFace.

