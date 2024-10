Bergamonews.it - Maltempo e dissesti idrogeologici in montagna, Coldiretti: “Gli agricoltori sono i custodi naturali”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Gli eventi climatici degli ultimi giorni hanno messo chiaramente in evidenza la fragilità dei territori montani. Frane e smottamenti arrivano puntuali dopo il verificarsi di piogge intense, eventi ormai sempre più frequenti. La vulnerabilità del terreno montano è un dato di fatto che non può più essere ignorato. I cambiamenti climatici stanno facendo sentire i loro effetti, mettendo a rischio non solo l’equilibrio idrogeologico di queste aree, ma anche la sicurezza delle comunità che vi abitano. Fenomeni come l’aumento delle temperature, l’irregolarità delle precipitazioni, lo scioglimento dei ghiacciai e la maggiore incidenza di eventi estremi come frane e alluvioni, stanno alterando profondamente la stabilità di questi territori.