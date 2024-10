LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar attacca e lascia tutti sul posto! (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Ciccone sta tenendo bene insieme a Storer e a Sivakov, ottima condizione per l’abruzzese. 15.49 Oggi ha attaccato a 48.3 km dall’arrivo Tadej Pogacar che va verso un’altra impresa leggendaria. 15.48 Un bravissimo Giulio Pellizzari rientra su Gaudu e Adrià. 15.47 Pogacar ha un vantaggio già di oltre 30 secondi nei confronti dei tre inseguitori. 15,46 Nel gruppo all’inseguimento di questo terzetto ci sono Sivakov, Gaudu, Ciccone, Adrià e Storer. 15.45 Evenepoel è in coppia con Mas, da dietro rientra van Eetvelt. 15.43 Evenepoel ha deciso di non seguire l’attacco del campione del mondo e ha preso il suo passo, senza andare fuori giri. 15,42 attacca TADEJ Pogacar!! Appena ripresi Arensman e Meurisse, lo sloveno attacca deciso. Dietro Mas ed Evenepoel evadono dal gruppo con il loro passo. 15. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar attacca e lascia tutti sul posto! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Ciccone sta tenendo bene insieme a Storer e a Sivakov, ottima condizione per l’abruzzese. 15.49 Oggi hato a 48.3 km dall’arrivo Tadejche va verso un’altra impresa leggendaria. 15.48 Un bravissimo Giulio Pellizzari rientra su Gaudu e Adrià. 15.47ha un vantaggio già di oltre 30 secondi nei confronti dei tre inseguitori. 15,46 Nel gruppo all’inseguimento di questo terzetto ci sono Sivakov, Gaudu, Ciccone, Adrià e Storer. 15.45 Evenepoel è in coppia con Mas, da dietro rientra van Eetvelt. 15.43 Evenepoel ha deciso di non seguire l’attacco del campione del mondo e ha preso il suo passo, senza andare fuori giri. 15,42TADEJ!! Appena ripresi Arensman e Meurisse, lo slovenodeciso. Dietro Mas ed Evenepoel evadono dal gruppo con il loro passo. 15.

