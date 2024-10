L'incidente sulla Palermo-Sciacca: la coppia morta e i loro tre bambini (in gravissime condizioni) vivevano a Ribera (Di sabato 12 ottobre 2024) Viveva a Ribera la coppia di tunisini, Walid Moussa e Zina Koski Moussa, rispettivamente di 40 e 42 anni, morti stamattina lungo la Palermo-Sciacca, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone nel Palermitano. E anche i tre figli della coppia - di 4, 6 e 8 anni - che viaggiano sui sedili posteriori Agrigentonotizie.it - L'incidente sulla Palermo-Sciacca: la coppia morta e i loro tre bambini (in gravissime condizioni) vivevano a Ribera Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Viveva aladi tunisini, Walid Moussa e Zina Koski Moussa, rispettivamente di 40 e 42 anni, morti stamattina lungo la, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone nel Palermitano. E anche i tre figli della- di 4, 6 e 8 anni - che viaggiano sui sedili posteriori

Incidente sulla Palermo - Sciacca - morta una coppia e gravi i 3 figlioletti - Sono la coppia di tunisini Walid Moussa, 42 anni, e Zina Koski Moussa, 44 anni, marito e moglie, a bordo della Mercedes, e il palermitano Riccardo Pardi, di 51 anni, che era alla guida di un suv Toyota, le vittime dell'incidente sulla statale. I medici si sono riservati la prognosi. I corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. (Agi.it)

Incidente sulla Palermo-Sciacca, dalla Tunisia a Ribera: Walid gran lavoratore - PALERMO – Stava accompagnando la moglie e i bambini a Palermo Walid Moussa, il quarantaduenne morto stamattina insieme alla moglie Zina nell’incidente mortale che si è verificato sulla 624, vicino al ... (livesicilia.it)

