Ilgiorno.it - Le case a impatto zero. Il Gruppo Fervo fa scuola

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ilvince per il quarto anno consecutivo il Best Managed Companies Award. È il premio per le eccellenze imprenditoriali made in Italy che viene attribuito da Deloitte Private in collaborazione con Elite-Euronext, Piccola Industria Confindustria, con il supporto strategico dell’Università Cattolica di Milano. Realtà attiva nel settore del Facility & Energy management, la realtà brianzola si occupa soprattutto della riduzione dell’impronta carbonica degli immobili. Una visione strategica che ha attirato l’attenzione di investitori internazionali. Non a caso nel mese di maggio 2023 era stata annunciata la joint venture con la saudita Al-Jabr Investments, sfociata poi nel mese di agosto con la costituzione della società incaricata di fornire soluzioni innovative di gestione e manutenzione nel Medio Oriente.