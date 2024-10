Lavoratori sfruttati, sottopagati e non formati. Ai domiciliari imprenditore nel settore del legno a Trevi (Perugia) (Di sabato 12 ottobre 2024) sfruttati, sottopagati e neanche formati al lavoro che poteva essere pericoloso. Questa la quotidianità di tre operai – due cittadini pakistani e un senegalese – emersa delle indagini dei carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro di Perugia che hanno arrestato un imprenditore impegnato nella lavorazione del legname, di 68 anni, italiano. L’uomo arrestato a Trevi (Perugia) viene contestato l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. L’attività investigativa ha portato i militari ad accertare che l’uomo, titolare di un’azienda di taglio, confezionamento e commercializzazione di legna destinata al mercato della grande distribuzione, impiegava in condizioni di sfruttamento i tre stranieri, “in considerazione di una sistematica retribuzione palesemente difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali e sproporzionata rispetto al lavoro prestato”. Ilfattoquotidiano.it - Lavoratori sfruttati, sottopagati e non formati. Ai domiciliari imprenditore nel settore del legno a Trevi (Perugia) Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024)e neancheal lavoro che poteva essere pericoloso. Questa la quotidianità di tre operai – due cittadini pakistani e un senegalese – emersa delle indagini dei carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro diche hanno arrestato unimpegnato nella lavorazione del legname, di 68 anni, italiano. L’uomo arrestato a) viene contestato l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. L’attività investigativa ha portato i militari ad accertare che l’uomo, titolare di un’azienda di taglio, confezionamento e commercializzazione di legna destinata al mercato della grande distribuzione, impiegava in condizioni di sfruttamento i tre stranieri, “in considerazione di una sistematica retribuzione palesemente difforme da quella prevista dai contratti collettivi nazionali e sproporzionata rispetto al lavoro prestato”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoratori sfruttati, sottopagati e non formati. Ai domiciliari imprenditore nel settore del legno a Trevi (Perugia) - Sfruttati, sottopagati e neanche formati al lavoro che poteva essere pericoloso. Questa la quotidianità di tre operai – due cittadini pakistani e un senegalese – emersa delle indagini dei carabinieri ... (ilfattoquotidiano.it)

Manovra, Meloni: "Sinistra vuole patrimoniale, noi non chiederemo nuovi sacrifici" - (il Giornale) Su altre testate Le rispondo guarda che ci sono milioni di persone che non si curano, giovani sottopagati, povertà abbandonata: tanti li stanno già facendo i sacrifici. Cara Meloni, io ... (informazione.it)

Non è un buon periodo per Ferrero: i produttori di nocciole chiedono di rivedere i prezzi - Dopo le proteste per il lavoro sottopagato, altri problemi per Ferrero: stavolta sono i produttori di nocciole a lamentare prezzi non più sostenibili. (dissapore.com)