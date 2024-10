La squadra. Montevago-Seghetti dall’inizio. Conferma in blocco per la difesa (Di sabato 12 ottobre 2024) Fuori dai giochi Bacchin, fermato dal giudice sportivo, i nazionali Plaia e Di Maggio, e i calciatori ormai out da diverso tempo come Sylla (il più vicino al rientro), Lewis e Dell’Orco. Tornano a disposizione di Alessandro Formisano il difensore Leo e l’attaccante Marconi che consentirà all’allenatore dei biancorossi di poter avere un po’ di soluzioni per il reparto avanzato non solo in avvio ma soprattutto in corsa. Perché dal primo minuto Formisano sembra intenzionato a schierare la coppia Seghetti-Montevago: i due finalmente potranno tornare a giocare insieme dopo gli infortuni che hanno fermato prima Seghetti e poi l’ex della Sampdoria. Sport.quotidiano.net - La squadra. Montevago-Seghetti dall’inizio. Conferma in blocco per la difesa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Fuori dai giochi Bacchin, fermato dal giudice sportivo, i nazionali Plaia e Di Maggio, e i calciatori ormai out da diverso tempo come Sylla (il più vicino al rientro), Lewis e Dell’Orco. Tornano a disposizione di Alessandro Formisano il difensore Leo e l’attaccante Marconi che consentirà all’allenatore dei biancorossi di poter avere un po’ di soluzioni per il reparto avanzato non solo in avvio ma soprattutto in corsa. Perché dal primo minuto Formisano sembra intenzionato a schierare la coppia: i due finalmente potranno tornare a giocare insieme dopo gli infortuni che hanno fermato primae poi l’ex della Sampdoria.

