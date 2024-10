Ilrestodelcarlino.it - La luce in fondo al tunnel. Aperto il varco in via Roma

(Di sabato 12 ottobre 2024)inalper i lavori in via. Ieri l’inizio delle operazioni finali per i collegamenti del sottopasso che permetterà di bypassare il passaggio a livello ed evitare code. A eliminare gli ultimi metri di terra due ruspe in azione, una da un lato e una dall’altro del muro: dopo qualche minuto di scavo, eccoil passaggio. "Oggi (ieri, ndr) è un giorno speciale, ma anche un giorno di lavoro come tanti altri – commenta Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici –. Si tratta della tappa di un percorso nato da un’idea, passato per la progettazione, l’appaltatura, e giunto allo sviluppo dei lavori. L’impresa Francucci sta lavorando benissimo, in collaborazione con il Comune e con Rfi (Rete ferroviaria italiana)". Con l’apertura deldel sottopasso, al via i lavori di pavimentazione.