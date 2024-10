Juventus, il rinnovo di Vlahovic si avvicina: c’è la data della firma in bianconero (Di sabato 12 ottobre 2024) Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, apre al prolungamento del contratto con il club bianconero Dusan Vlahovic e la Juventus, un binomio destinato a durare ancora nel tempo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono interessanti scenari di calciomercato per quanto riguarda il serbo. Infatti sarebbe da escludere un passo indietro da parte dell’ex Calcionews24.com - Juventus, il rinnovo di Vlahovic si avvicina: c’è la data della firma in bianconero Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Dusan, attaccante, apre al prolungamento del contratto con il clubDusane la, un binomio destinato a durare ancora nel tempo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono interessanti scenari di calciomercato per quanto riguarda il serbo. Infatti sarebbe da escludere un passo indietro da parte dell’ex

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Juventus : Vlahovi? verso la firma - si studiano i vice (o i piani b) - Ma se la posizione della società è chiara da tempo, secondo La Gazzetta a mancare è invece l’accordo con lo staff del 24enne, che fino a qualche giorno fa, stando a quanto raccontato da Telelombardia, non vuole scendere sotto i 10 milioni di euro a stagione. Gioca in Serie A, ma parla serbo (proprio come Vlahovi?), Luka Jovi? del Milan. (Metropolitanmagazine.it)

Juventus : intreccio Osimhen - Vlahovic spalle al muro - Vlahovic e il suo futuro nella Juve (Foto LaPresse) – Rompipallone. Giuntoli pensa ai prossimi movimenti di mercato nel reparto d’attacco (Foto LaPresse) – Rompipallone. Come riporta il Corriere dello Sport, si vuole fissare entro dicembre un incontro per provare a raggiungere almeno un’intesa di base tra la società e gli agenti di Vlahovic sul rinnovo con le cifre sull’ingaggio che saranno da ... (Rompipallone.it)

Juventus - rinnovo Vlahovic : c’è la data per decidere il futuro del centravanti bianconero - Il centravanti serbo, stando a quanto si legge, è argomento caldo e i contatti tra l’entourage e la società sono ripresi. È pronta l’offerta pronta per l’entourage con […]. In casa Juventus c’è sempre da scogliere i nodi circa il prolungamento di contratto di Vlahovic La Gazzetta dello Sport analizza la situazione sul rinnovo di Dusan Vlahovic. (Calcionews24.com)

Juventus - Giuntoli in missione : ecco il nuovo bomber se Vlahovic non firma | CM.IT - La Juventus a caccia di un centravanti e non solo per il mercato di gennaio: c’è un nome cerchiato in rosso sul taccuino di Giuntoli se Vlahovic non rinnova Tanti addetti ai lavori presenti ieri all’Olimpico per il match tra Italia e Belgio, con gli Azzurri di Spalletti rimontati dagli ospiti dopo un avvio di partita dominante. (Calciomercato.it)