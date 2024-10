Italia-Israele in tv: radiocronaca, pronostico e diretta live (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di lunedì 14 ottobre si gioca Italia-Israele, partita valida per la quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League: di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in diretta. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-diretta potete utilizzare l’indice che segue. Ogni link è interno al post e vi porterà direttamente all’argomento che vi interessa. Italia-Israele in tv radiocronaca Italia-Israele pronostico Italia-Israele Dove vedere Italia-Israele in tv È possibile vedere Italia-Israele in diretta in chiaro su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della Rai accessibile da computer, smartphone e tablet. radiocronaca Italia-Israele La radiocronaca di Italia-Israele verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai. Ascoltitv.it - Italia-Israele in tv: radiocronaca, pronostico e diretta live Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle ore 20.45 di lunedì 14 ottobre si gioca, partita valida per la quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League: di seguito tutte le istruzioni per seguire la gara in. Per consultare comodamente tutti i paragrafi di questo lungo articolo-potete utilizzare l’indice che segue. Ogni link è interno al post e vi porteràmente all’argomento che vi interessa.in tvDove vederein tv È possibile vedereinin chiaro su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, il portale ufficiale della Rai accessibile da computer, smartphone e tablet.Ladiverrà trasmessa insu Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai.

