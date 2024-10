Infortuni al ginocchio, Carboni è solo l’ultimo: da Bremer a Carvajal e Zapata, quanti crociati saltati|Estero (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 15:55:00 Fermi tutti! GLEISON Bremer – JUVENTUS DUVAN Zapata – TORINO PEER SCHUURS – TORINO ALESSANDRO FLORENZI – MILAN SABA SAZONOV – EMPOLI ALESSANDRO CIRCATI – PARMA MATEUSZ KOWALSKI – PARMA GIANLUCA SCAMACCA – ATALANTA GIORGIO SCALVINI – ATALANTA ROLANDO MANDRAGORA – FIORENTINA LEWIS FEGUSON – BOLOGNA NICOLO’ CAMBIAGHI – BOLOGNA VALENTIN Carboni – MARSIGLIA DANIEL Carvajal – REAL MADRID DAVID ALABA – REAL MADRID GAVI – BARCELLONA TER STEGEN – BARCELLONA RODRI – MANCHESTER CITY LUCAS HERNANDEZ – PARIS SAINT-GERMAIN Vai alla fonte di questo articolo L'articolo Infortuni al ginocchio, Carboni è solo l’ultimo: da Bremer a Carvajal e Zapata, quanti crociati saltatiEstero proviene da JustCalcio.com. Justcalcio.com - Infortuni al ginocchio, Carboni è solo l’ultimo: da Bremer a Carvajal e Zapata, quanti crociati saltati|Estero Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-12 15:55:00 Fermi tutti! GLEISON– JUVENTUS DUVAN– TORINO PEER SCHUURS – TORINO ALESSANDRO FLORENZI – MILAN SABA SAZONOV – EMPOLI ALESSANDRO CIRCATI – PARMA MATEUSZ KOWALSKI – PARMA GIANLUCA SCAMACCA – ATALANTA GIORGIO SCALVINI – ATALANTA ROLANDO MANDRAGORA – FIORENTINA LEWIS FEGUSON – BOLOGNA NICOLO’ CAMBIAGHI – BOLOGNA VALENTIN– MARSIGLIA DANIEL– REAL MADRID DAVID ALABA – REAL MADRID GAVI – BARCELLONA TER STEGEN – BARCELLONA RODRI – MANCHESTER CITY LUCAS HERNANDEZ – PARIS SAINT-GERMAIN Vai alla fonte di questo articolo L'articoloal: daproviene da JustCalcio.com.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortuni al ginocchio - Carboni è solo l'ultimo : da Bremer a Carvajal e Zapata - quanti crociati saltati - Ormai è diventato un argomento di discussione quotidiana. Perchè continuano a susseguirsi infortuni di grave entità che riguardano in tanti,... (Calciomercato.com)

Ultime Notizie Serie A : Bremer - intervento riuscito! Monza - Galliani conferma Nesta; il Torino cerca un sostituto per Zapata; Milan : che futuro per Fonseca? - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Da Zapata a Bremer - sempre più infortuni al ginocchio nel calcio : la causa - Se uno corre, frena e cerca di girarsi, ecco che può accadere che il crociato sottoposto a questo eccesso di tensione si rompa”. Da Zapata del Torino a Bremer (Juve), da Rodri (Manchester City) a Carvajal (Real Madrid). La lesione del crociato ha più cause e non solo le tante partite tra campionato, coppe e nazionali. (Seriea24.it)