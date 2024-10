In pensione più tardi nel 2025? L’idea di Giorgetti (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Andare in pensione più tardi, almeno per chi lo vorrà. E’ quanto sta studiando il ministro Giorgetti insieme al Governo. In pensione più tardi In sostanza il Governo starebbe studiando un meccanismo (non nuovo) di incentivi che permetterebbe vantaggi (guadagnare di più) per chi, nonostante abbia già raggiunto l’età pensionabile (67 anni indipendentemente dai contributi), voglia rimanere ancora al lavoro. Incentivi fiscali Al governo "stiamo perfezionando quelli che sono gli incentivi di carattere fiscale a chi vuole rimanere sul luogo di lavoro. Quotidiano.net - In pensione più tardi nel 2025? L’idea di Giorgetti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Andare inpiù, almeno per chi lo vorrà. E’ quanto sta studiando il ministroinsieme al Governo. InpiùIn sostanza il Governo starebbe studiando un meccanismo (non nuovo) di incentivi che permetterebbe vantaggi (guadagnare di più) per chi, nonostante abbia già raggiunto l’età pensionabile (67 anni indipendentemente dai contributi), voglia rimanere ancora al lavoro. Incentivi fiscali Al governo "stiamo perfezionando quelli che sono gli incentivi di carattere fiscale a chi vuole rimanere sul luogo di lavoro.

