Ilrestodelcarlino.it - In coda per Overtime. Adani, Ventola e Cassano: "Fuochi d’artificio" al teatro Lauro Rossi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Calcio, a 360 gradi. Discusso con la solita schiettezza messa nelle loro dirette a ‘Viva el Futbol’. Lele, Nicolae Antonio(quest’ultimo collegato da remoto) hanno scaldato un gremitissimo. Lo hanno fatto dopo una grande attesa dei fan, in tutti i sensi: unachilometrica partita dalla porta di ingresso delfino all’inizio di corso Matteotti, tra chi è riuscito a entrare in extremis e chi è tornato tristemente a casa per sopraggiunto numero di posti, accontentandosi di vedere la diretta sui social. L’esuberanza del trio è già scoppiata alla prima domanda lanciata dal conduttore Rai Marco Ardemagni, ironicamente preso in giro da, collegato da remoto: "Ma perché il sindaco ti ha messo sul palco?". Si parla di Nazionale e per Fantantonio "ancora non siamo sulla strada gusta, i campioni non ci sono più da 10 anni.