Lanazione.it - Il futuro del sindacato. Cgil, verso la fusione tra Prato e Pistoia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nei primi mesi del 2025 nascerà una grande, che accorperà le strutture die di. Una scelta che di fatto è già stata intraprese almeno per quanto riguarda le varie sezioni delle categorie, ma che fino ad oggi non aveva interessato l’organizzazione interna ed apicale del. Un’operazione che rientra nell’ambito di una scelta politica più ampia, a carattere regionale, e che ricalca quanto si è già verificato in altri enti territoriali. Basti pensare alla Camera di Commercio di, come pure a Confindustria Toscana Nord in cui confluiscono le imprese di tre aree,e Lucca, ancora l’associazione di categoria Cna Toscana centro. Insomma una tendenza individuata anche come utile per ottimizzare le risorse ed il personale a disposizione.