Governo: Renzi, 'io ho fatto premier, Giuli suonato il corno' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Dopo SanGiuliano anziché arrivare con un po' di umiltà in Parlamento, Giuli si è permesso di dire 'le capacità cognitive del senatore Renzi'. Giuli è del 75 e io sono del 75, io nel '99 mi sono laureato con le mie limitate capacità cognitive, Giuli con le sue straordinarie capacità è fuori corso da 30 anni. Io con le mie limitate capacità cognitive ho fatto il sindaco di Firenze, il presidente del Consiglio, il capo di partito, Giuli qualche programma alla Rai e ha suonato il corno riecheggiando tradizioni medievali". Così Matteo Renzi a Omnibus su La7. Liberoquotidiano.it - Governo: Renzi, 'io ho fatto premier, Giuli suonato il corno' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Dopo Sanano anziché arrivare con un po' di umiltà in Parlamento,si è permesso di dire 'le capacità cognitive del senatore'.è del 75 e io sono del 75, io nel '99 mi sono laureato con le mie limitate capacità cognitive,con le sue straordinarie capacità è fuori corso da 30 anni. Io con le mie limitate capacità cognitive hoil sindaco di Firenze, il presidente del Consiglio, il capo di partito,qualche programma alla Rai e hailriecheggiando tradizioni medievali". Così Matteoa Omnibus su La7.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regeni - la tutor di Cambridge per la prima volta in Aula : “Scelse Giulio la ricerca. Dopo il suo omicidio non sono mai più tornata in Egitto” - Questioni di sicurezza? Su alcuni media ero stata descritta come una spia o come se facessi parte dei Fratelli musulmani”. E ancora, in merito alla scelta del supervisor di Giulio in Egitto, ovvero Rabab el-Mahdi, docente dell’American University of Cairo: “Ero in contatto con il capo del dipartimento di Sociologia. (Ilfattoquotidiano.it)

Elisabetta Gregoraci : “Sono single - ho lasciato Giulio Fratini. Con Briatore mai allontanati davvero” - Ospite de La Volta Buona con Caterina Balivo, Elisabetta Gregoraci ha confermato la fine della storia d'amore con Giulio Fratini: "Sono single, ho preso io la scelta". E sul presunto ritorno di fiamma con l'ex marito Flavio Briatore: "Non ci siamo mai lasciati, siamo insieme da 20 anni"-Continua a leggere . (Fanpage.it)

Uomini e Donne - Giulia Vacca sulla rottura tra Cristiano e Asmaa : “Mi sono fatta una risata. Lei vorrebbe tornare nel programma - lui no perché…” - Il fatto che sia tornato a Uomini e Donne non lo critico, da quello che si dice lui ha provato più volte a corteggiarlo, ad andare da lei, dopo che uno vede che dall’altra parte non c’è interesse, se gli viene chiesto di andare nel programma non ci vedo niente di male. C’è tanta gente che si sarebbe aspettata ci fossi quest’anno in puntata, però non ci sono perché paradossalmente non mi interessa ... (Isaechia.it)

Chi sono Mirco e Giulia di Temptation Island? Età e Instagram - A Temptation Island 2024 ci sono anche Mirco e Giulia. Ecco chi sono L'articolo Chi sono Mirco e Giulia di Temptation Island? Età e Instagram proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)