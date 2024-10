Giuntoli prepara lo sgambetto al Napoli: tentativo della Juve per un azzurro a gennaio (Di sabato 12 ottobre 2024) Cristiano Giuntoli starebbe valutando un colpo per la sua Juventus a gennaio, strappandolo proprio dal Napoli: i dettagli L’inizio di campionato del campionato del Napoli ha regalato le prime soddisfazioni. Dopo la disfatta clamorosa all’esordio contro il Verona, gli azzurri non hanno più perso, incanalando una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso alla squadra di ritrovarsi in testa alla classifica di Serie A, in solitaria, giunti a questa sosta per le nazionali di ottobre. Un risultato inaspettato, sia per come era partita la stagione, sia per come si era conclusa quella passata. C’è ancora tantissimo da lavorare, ma si sono intravisti primi segnali incoraggianti. Spazionapoli.it - Giuntoli prepara lo sgambetto al Napoli: tentativo della Juve per un azzurro a gennaio Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Cristianostarebbe valutando un colpo per la suantus a, strappandolo proprio dal: i dettagli L’inizio di campionato del campionato delha regalato le prime soddisfazioni. Dopo la disfatta clamorosa all’esordio contro il Verona, gli azzurri non hanno più perso, incanalando una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso alla squadra di ritrovarsi in testa alla classifica di Serie A, in solitaria, giunti a questa sosta per le nazionali di ottobre. Un risultato inaspettato, sia per come era partita la stagione, sia per come si era conclusa quella passata. C’è ancora tantissimo da lavorare, ma si sono intravisti primi segnali incoraggianti.

