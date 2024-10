Gaza, Idf ordina evacuazione dal Nord (Di sabato 12 ottobre 2024) 9.00 Le forze armate israeliane hanno ordinato ai residenti di una zona nel Nord di Gaza di evacuare, spostandosi a Sud. Con un messaggio su X, il portavoce militare in lingua araba Avichay Adraee si è rivolto agli abitanti della "zona D5",sottolineando che"l'area designata, compresi i rifugi ivi situati, è considerata zona di combattimento pericolosa e deve essere evacuata immediatamente. Da oltre una settimana,le truppe israeliane hanno lanciato un'operazione nel Nord della Striscia, in particolare a Jabaliya. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 9.00 Le forze armate israeliane hannoto ai residenti di una zona neldidi evacuare, spostandosi a Sud. Con un messaggio su X, il portavoce militare in lingua araba Avichay Adraee si è rivolto agli abitanti della "zona D5",sottolineando che"l'area designata, compresi i rifugi ivi situati, è considerata zona di combattimento pericolosa e deve essere evacuata immediatamente. Da oltre una settimana,le truppe israeliane hanno lanciato un'operazione neldella Striscia, in particolare a Jabaliya.

