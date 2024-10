Calciomercato.it - Frattesi ‘gela’ Spalletti in conferenza: “Ambiente non gioioso”

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Lui poteva essere più leggero”.senza freni a due giorni dalla gara di Nations League contro Israelesenza freni a due giorni dalla sfida di Nations League contro Israele. Instampa a Coverciano, la mezz’ala azzurra è tornato sul brutto Europeo della scorsa estate evidenziando le differenze tra l’Italia di allora e quella attuale capace di imporsi a settembre in casa della Francia. Davidee Luciano(LaPresse) – calciomercato.itLe parole del calciatore dell’Inter sono forti e chiamano in causa il CT, tra i principali responsabili della fallimentare spedizione europea: “Ciò che ci è un po’ mancato in Germania è stato il divertimento in campo che s’è visto giovedì col Belgio. Trascorrere insieme tanti giorni in unnone simpatico come invece c’è ora, ha influito sul rendimento di tutti i giocatori”.