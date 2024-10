Empoli, Grassi: «Onorato di essere capitano. Sui nostri obiettivi posso dire che…» (Di sabato 12 ottobre 2024) Le dichiarazioni del centrocampista dell’Empoli Alberto Grassi sull’inizio record da parte degli azzurri toscani. Le parole A “Il Tirreno” il centrocampista dell’Empoli Grassi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «E’ un onore essere il capitano ma credetemi, in questa squadra ce ne sono tanti e lo dimostrano sul campo. In ogni partita e Calcionews24.com - Empoli, Grassi: «Onorato di essere capitano. Sui nostri obiettivi posso dire che…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Le dichiarazioni del centrocampista dell’Albertosull’inizio record da parte degli azzurri toscani. Le parole A “Il Tirreno” il centrocampista dell’ha voluto rilasciare qualche dichiarazione. LE PAROLE – «E’ un onoreilma credetemi, in questa squadra ce ne sono tanti e lo dimostrano sul campo. In ogni partita e

