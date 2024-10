Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli: “Vi raccontiamo gli 883. Pezzali e Repetto, ragazzi di provincia che ce la fanno” (Di sabato 12 ottobre 2024) L'11 ottobre è arrivata su Sky e Now la serie "Hanno ucciso l'uomo ragno", diretta da Sydney Sibilia. Ad interpretare Max Pezzali e Mauro Repetto sono due bravissimi e giovanissimi attori: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che sono riusciti a trovare la giusta sintonia per riproporre il grande successo del duo italiano più iconico degli Anni Novanta. Fanpage.it - Elia Nuzzolo e Matteo Giuggioli: “Vi raccontiamo gli 883. Pezzali e Repetto, ragazzi di provincia che ce la fanno” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'11 ottobre è arrivata su Sky e Now la serie "Hanno ucciso l'uomo ragno", diretta da Sydney Sibilia. Ad interpretare Maxe Maurosono due bravissimi e giovanissimi attori:Oscar, che sono riusciti a trovare la giusta sintonia per riproporre il grande successo del duo italiano più iconico degli Anni Novanta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno - video intervista a Sydney Sibilia - Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli - È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. La musica rende Max e Mauro inseparabili. Max ama i fumetti e la musica americana. La nostra video intervista al regista Sydney Sibilia e agli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, protagonisti della serie Sky Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883 nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto Vi ... (Spettacolo.eu)

Intervista a Sydney Sibilia - Elia Nuzzolo - Matteo Oscar Giuggoli. “Nella serie sugli 883 abbiamo immaginato che Maria De Filippi avesse mosso il destino di Pezzali” - Noi abbiamo immaginato ma se si incontrassero in questa estate Maria De Filippi e Max Pezzali, lo abbiamo immaginato nella versione che abbiamo di Maria De Filippi che muove i destini delle persone, forse ha mosso anche il suo. Anch’io volevo fare il regista in una città (Salerno, ndDM), in cui non c’erano tanti registi e degli 883 mi emozionava ‘Con un Deca’. (Davidemaggio.it)

Intervista a Sydney Sibilia - Elia Nuzzolo - Matteo Oscar Giuggoli. “Nella serie sugli 883 abbiamo immaginato che Maria De Filippi avesse mosso il destino di Pezzali” - La serie finisce prima. Elia, com’è stato passare da Max Pezzali a Mike Bongiorno (interpreta il conduttore da giovane nella fiction Rai ai nastri di partenza)? EN: Strano, due personaggi cosi centrali. MG: Gli è piaciuta? SS: Sì. Ha una funzione catartica, ti rispecchi…? SS: A questo punto mi devo fare delle domande. (Davidemaggio.it)