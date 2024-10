Corteo pro-Pal, a Roma si torna in piazza (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Le sigle pro Palestina scendono di nuovo in piazza a Roma. Alle 15, da piazzale Ostiense, partirà infatti un Corteo che attraverserà il centro della Capitale e arriverà a piazza Vittorio. Tra i promotori della mobilitazione ci sono il Movimento degli Studenti Palestinesi, l'Associazione dei Palestinesi in Italia e la Comunità Palestinese d'Italia. La manifestazione si intitola "Stop al genocidio e al massacro in Libano". Gli organizzatori spiegano in una nota che "tutto ciò che sta accadendo, ci devasta. Ma questo dolore ci spronerà a non cessare la nostra Resistenza rivoluzionaria e multigenerazionale". Tra le richieste dei partecipanti al Corteo ci sono quelle di "interrompere tutti i rapporti di tipo economico, accademico, scientifico, militare, politico e diplomatico" con Israele e che sia "sospeso e cancellato l'accordo di associazione UE-Israele". Agi.it - Corteo pro-Pal, a Roma si torna in piazza Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Le sigle pro Palestina scendono di nuovo in. Alle 15, dale Ostiense, partirà infatti unche attraverserà il centro della Capitale e arriverà aVittorio. Tra i promotori della mobilitazione ci sono il Movimento degli Studenti Palestinesi, l'Associazione dei Palestinesi in Italia e la Comunità Palestinese d'Italia. La manifestazione si intitola "Stop al genocidio e al massacro in Libano". Gli organizzatori spiegano in una nota che "tutto ciò che sta accadendo, ci devasta. Ma questo dolore ci spronerà a non cessare la nostra Resistenza rivoluzionaria e multigenerazionale". Tra le richieste dei partecipanti alci sono quelle di "interrompere tutti i rapporti di tipo economico, accademico, scientifico, militare, politico e diplomatico" con Israele e che sia "sospeso e cancellato l'accordo di associazione UE-Israele".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il popolo No Ovovia scende in piazza : corteo il 25 ottobre - TRIESTE - Un nuovo corteo di protesta contro la "Cabinovia Trieste - Opicina" era stato annunciato in una conferenza stampa qualche giorno fa, ma ora arriva conferma e la data: il 25 ottobre. Il Comitato No Ovovia chiama quindi a raccolta la cittadinanza alle ore 17:30, anche se non è stato... (Triesteprima.it)

Corteo pro-Palestina a Torino - bruciate in piazza tre bandiere di Israele e una foto di Netanyahu - In piazza Vittorio Veneto è stato acceso il falò e sono state bruciate le bandiere e una foto del capo di stato israeliano Benjamin Netanyahu. Si è concluso con un falò e con tre bandiere di Israele date alle fiamme a Torino il corteo pro-Palestina che ha attraversato il centro della città. Il corteo era partito da piazza Castello nonostante le prescrizioni della questura del capoluogo ... (Ilfattoquotidiano.it)

Manifestazioni - altro corteo vietato : “Chi va in piazza rispetti le leggi” - La stretta ci sarà solo contro i violenti, grazie al ddl sicurezza in discussione in Parlamento, che io difendo a spada tratta. Quello che è poi successo in piazza a Piramide ne è stata la grande rappresentazione plastica, la riprova che il questore ha fatto bene a vietarla. L'intervento del Sottosegretario di Stato allÂ?Interno, Nicola Molteni, nel corso della cerimonia commemorativa al ... (Quotidiano.net)

Al grido di Intifada - collettivi in piazza a Roma anche domani con un corteo non autorizzato. Massima allerta - Inducendo a far rimanere alta l’allerta per i prossimi eventi. E i dispositivi di sicurezza non allentano le maglie, soprattutto a Roma, dove per domani il collettivo universitario Zaum – che si definisce un movimento di protesta «anti sistema», «pro Palestina», «contro il patriarcato», per la difesa delle «soggettività femminilizzate e lgbtquia+» e di tante altre non meglio identificate ... (Secoloditalia.it)