Come fidelizzare un cliente e perché conviene (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Il futuro di un’azienda si costruisce consolidando i risultati ottenuti. Un aspetto fondamentale per farlo è quello di partire dalla fidelizzazione dei clienti già acquisiti. Lo dicono i numeri, quelli che testimoniano che vendere un prodotto o un servizio a un cliente esistente ha un tasso di successo del 60-70% rispetto al 5-20% corrispondente a un nuovo acquirente. Acquisire un nuovo cliente inoltre può costare da cinque a venticinque volte di più rispetto a trattenerne uno già esistente, mentre aumentare la fedeltà della clientela del 5% può far crescere i profitti di un'azienda dal 25% al 95% (Fonte: Harvard Business Review). Quotidiano.net - Come fidelizzare un cliente e perché conviene Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Il futuro di un’azienda si costruisce consolidando i risultati ottenuti. Un aspetto fondamentale per farlo è quello di partire dalla fidelizzazione dei clienti già acquisiti. Lo dicono i numeri, quelli che testimoniano che vendere un prodotto o un servizio a unesistente ha un tasso di successo del 60-70% rispetto al 5-20% corrispondente a un nuovo acquirente. Acquisire un nuovoinoltre può costare da cinque a venticinque volte di più rispetto a trattenerne uno già esistente, mentre aumentare la fedeltà dellala del 5% può far crescere i profitti di un'azienda dal 25% al 95% (Fonte: Harvard Business Review).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come fidelizzare un cliente e perché conviene - Fidelizzare un cliente ha costi molto inferiori rispetto a cercarne uno nuovo: ecco 5 semplici consigli per le imprese ... (quotidiano.net)

Shopopop: Come la Sharing Economy Rivoluziona le Consegne a Domicilio per i Supermercati in Franchising - Nel panorama della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), l’efficienza e la rapidità nelle consegne a domicilio sono diventate fattori decisivi per ... (gdoweek.it)

Come diventare un parrucchiere di successo: i corsi e i requisiti - Trasformare una passione in un mestiere è il sogno di molti, e per chi ama il mondo dell’estetica e della bellezza, diventare parrucchiere è la strada giusta. Questa figura professionale non si limita ... (iltamtam.it)