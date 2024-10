Come evitare le truffe. Un incontro con i carabinieri (Di sabato 12 ottobre 2024) truffe e reati predatori. Temi purtroppo al centro del dibattito e sui quali giovedì sera al circolo Acli di Santo Stefano si è tenuta una conferenza per sensibilizzare la cittadinanza. All’incontro, tenuto dal capitano Umberto Cerracchio, comandante della compagnia carabinieri di Cervia e Milano Marittima, e dal luogotenente Moreno Crocini, comandante della stazione di Campiano, erano presenti il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e il segretario regionale Acli Emilia Romagna, Walter Raspa. L’iniziativa rientra nella campagna di prevenzione promossa dal comando generale dell’Arma dei carabinieri per tutelare gli anziani e le fasce deboli dai reati predatori. Nel corso dell’incontro sono state descritte le principali modalità con cui vengono messi in atto questi tipi di reati e forniti consigli pratici per non caderne vittima. Ilrestodelcarlino.it - Come evitare le truffe. Un incontro con i carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024)e reati predatori. Temi purtroppo al centro del dibattito e sui quali giovedì sera al circolo Acli di Santo Stefano si è tenuta una conferenza per sensibilizzare la cittadinanza. All’, tenuto dal capitano Umberto Cerracchio, comandante della compagniadi Cervia e Milano Marittima, e dal luogotenente Moreno Crocini, comandante della stazione di Campiano, erano presenti il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e il segretario regionale Acli Emilia Romagna, Walter Raspa. L’iniziativa rientra nella campagna di prevenzione promossa dal comando generale dell’Arma deiper tutelare gli anziani e le fasce deboli dai reati predatori. Nel corso dell’sono state descritte le principali modalità con cui vengono messi in atto questi tipi di reati e forniti consigli pratici per non caderne vittima.

