Come cambierà la Juventus senza Bremer: le idee di Thiago Motta e una nuova gestione per Cabal (Di sabato 12 ottobre 2024) senza Bremer, allora, com`è che si fa? Thiago Motta ha avuto questi giorni extra per pensarci, e tutto il tempo di una stagione per sperimentare, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024), allora, com`è che si fa?ha avuto questi giorni extra per pensarci, e tutto il tempo di una stagione per sperimentare,

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - Giuntoli : "Parliamo con Vlahovic per il rinnovo. Senza Bremer Motta deve arrangiarsi. Su Pogba..." - Cristiano Giuntoli, CFO della Juventus, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Cagliari: MCKENNIE - `All`inizio avevamo avuto qualche pr... (Calciomercato.com)

Juventus-Cagliari (domenica 06 ottobre 2024 ore 12 : 30) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Bianconeri senza Bremer - La Juve ha portato indietro da Lipsia una enorme dose di autostima per la capacità di reagire a una notte complicata e chiusa in dieci uomini vincendo 3-2 grazie alla doppietta di Vlahovic e alla magia di Conceicao e anche una buona dose di cerotti visti gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez, il difensore […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Juventus-Cagliari (domenica 06 ottobre 2024 ore 12 : 30) : formazioni - quote - pronostici. Bianconeri senza Bremer - La Juve ha portato indietro da Lipsia una enorme dose di autostima per la capacità di reagire a una notte complicata e chiusa in dieci uomini vincendo 3-2 grazie alla doppietta di Vlahovic e alla magia di Conceicao e anche una buona dose di cerotti visti gli infortuni di Bremer e Nico Gonzalez, il difensore […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)