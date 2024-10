Centri per migranti in Albania, Piantedosi: "Analoghi a quelli sul territorio nazionale, primi ingressi già prossima settimana" (Di sabato 12 ottobre 2024) Centri per migranti in Albania: il momento dell’apertura sembra vicino, come dichiarato dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Proprio il titolare del dicastero ha affermato oggi alla festa de Il Foglio a Firenze che saranno "Analoghi a quelli sul territorio nazionale", e che "i primi ingress Ilgiornaleditalia.it - Centri per migranti in Albania, Piantedosi: "Analoghi a quelli sul territorio nazionale, primi ingressi già prossima settimana" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)perin: il momento dell’apertura sembra vicino, come dichiarato dal Ministro degli Interni Matteo. Proprio il titolare del dicastero ha affermato oggi alla festa de Il Foglio a Firenze che saranno "sul", e che "iingress

