Caro voli, aumentano gli sconti per i residenti in Sicilia: si passa dal 25 al 30 per cento (Di sabato 12 ottobre 2024) "Apprezziamo le azioni annunciate dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riguardanti la prossima variazione di bilancio, con una manovra complessiva di 350 milioni, e in particolare tra di esse trova spazio una nostra storica battaglia: il contrasto al Caro voli”. A dirlo sono i Cataniatoday.it - Caro voli, aumentano gli sconti per i residenti in Sicilia: si passa dal 25 al 30 per cento Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Apprezziamo le azioni annunciate dal presidente della Regionena Renato Schifani riguardanti la prossima variazione di bilancio, con una manovra complessiva di 350 milioni, e in particolare tra di esse trova spazio una nostra storica battaglia: il contrasto al”. A dirlo sono i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Siccità - sostegno alle imprese - disabili e caro voli : la Regione vara una manovra da 350 milioni - E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing. . . "Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. (Messinatoday.it)

Siccità - sostegno alle imprese - disabili e caro voli : la Regione vara una manovra da 350 milioni - "Emergenza siccità con investimenti nelle reti idriche e sostegni alle imprese agricole, iniziative a favore delle aziende e dei sistemi produttivi. . . E ancora, fondi per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori regionali, per le persone con disabilità gravissima, caro voli e comarketing. (Palermotoday.it)

Caro voli - Giambona (Pd) : “Fondi annunciati da Schifani sono insufficienti” - PALERMO (24 settembre 2024) – “Per il caro voli i sei milioni di euro che il governo Schifani ipotizza di stanziare nella manovra finanziaria di assestamento di bilancio non sono bastevoli per rispondere alle necessità dei siciliani. Purtroppo la maggioranza di governo continua a non occuparsi... (Messinatoday.it)

Sicilia - ‘carovoli’ - Federconsumatori : “Avevamo ragione - è stato un disastro” - Avevamo detto che i siciliani non più residenti in Sicilia sarebbero stati discriminati, e così è stato. Le dichiarazioni del presidente Federconsumatori Sicilia Alfio La Rosa “Abbiamo previsto tutto, ma non ci voleva un mago per indovinare – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa (nella foto d’apertura) – e avere ragione oggi non ci restituisce né il tempo né i ... (Dayitalianews.com)