Canoa polo, i catanesi Messina e Costanzo in azzurro ai Mondiali in Cina (Di sabato 12 ottobre 2024) Si svolgeranno a Deqing e Huzhou in Cina, da martedì a domenica 20 ottobre, i Campionati del Mondo di Canoa polo. Per la prestigiosa kermesse sportiva sono stati convocati nella nazionale italiana Under 21 due polisti del Circolo Canoa Catania. Si tratta di Paolo Messina e Luca Costanzo. I Cataniatoday.it - Canoa polo, i catanesi Messina e Costanzo in azzurro ai Mondiali in Cina Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si svolgeranno a Deqing e Huzhou in Cina, da martedì a domenica 20 ottobre, i Campionati del Mondo di. Per la prestigiosa kermesse sportiva sono stati convocati nella nazionale italiana Under 21 due polisti del CircoloCatania. Si tratta di Paoloe Luca. I

