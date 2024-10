Quotidiano.net - Bystronic Automation Technology chiude, a rischio 150 lavoratori

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Centocinquantacorrono ilconcreto e in tempi brevi di perdere il posto di lavoro dopo cheha annunciato nell'ambito di una riorganizzazione la cessazione dell'attività negli stabilimenti di San Giuliano Milanese e Fizzonasco di Pieve Emanuele in provincia di Milano. Lo rende noto la Fiom-Cgil che parla di "cinismo da premio Nobel" e ha proclamato uno sciopero, dopo quello immediato seguito alla comunicazione, per martedì prossimo con presidio, dalle 14, davanti alla sede di Assolombarda nel capoluogo lombardo, in via Pantano. L'azienda fa parte del Gruppo multinazionale con sede in Svizzera(oltre 3000 dipendenti in oltre 40 sedi a livello mondiale) che opera nel settore della progettazione e produzione di macchine di automazione industriale.