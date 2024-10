Blitz a Caivano e Grumo Nevano, sequestro di droga e oltre 40 orologi (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel corso dei controlli dei carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano, in provincia di Napoli, tre persone sono finite in manette. Controlli dei carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano: arresti, e sequestri di droga e oltre 40 orologi di valore. A Caivano i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato diverse perquisizioni e setacciato le aree 2anews.it - Blitz a Caivano e Grumo Nevano, sequestro di droga e oltre 40 orologi Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nel corso dei controlli dei carabinieri tra, in provincia di Napoli, tre persone sono finite in manette. Controlli dei carabinieri tra: arresti, e sequestri di40di valore. Ai carabinieri della locale compagnia hanno effettuato diverse perquisizioni e setacciato le aree

